«Ростелеком» возобновит телеканал Деда Мороза в «Интерактивном ТВ»

В пятницу, 1 декабря, «Ростелеком» возобновит вещание телеканала Деда Мороза. Это будет уже пятый российский сезон круглосуточного канала, доступного абонентам «Интерактивного ТВ».
«Его программное наполнение полностью адаптировано под запросы российского телезрителя. Впервые в России телеканал Деда Мороза стал доступен 1 декабря 2013 года», — рассказали представители компании.
В пятом сезоне канал представит зрителям лучший новогодний и зимний контент, в том числе отечественного производства. Рязанцам покажут проверенную советскую киноклассику: «Варвара — краса, длинная коса», «Юность Бемби», «Старая, старая сказка», «Ледяная внучка», «Приключения Маши и Вити», а также новинки последних лет — все фильмы «Елки», «С Новым годом, мамы!», «Дед Мороз, битва магов», «Мамы-3» и другие.
В программе зрители также найдут отечественные мультфильмы: «Зима в Простоквашино», «Дед Мороз и лето», «Машины сказки» и «Машины страшилки», а также зарубежные картины: «Волшебный кристалл Санты», «12 дней Рождества», «Снеговик», «Нико: путь к звездам» и многие другие.
Кроме того, для семейного просмотра «Ростелеком» предлагает фильмы «Мой отец — мой герой», «Человек-эльф», «Рождество каждый день», «Йоко», «Белый клык».
«У всех зрителей телеканала Деда Мороза есть возможность получить замечательные новогодние подарки. На
Вещание телеканала Деда Мороза продлится два месяца и завершится 31 января 2018 года. Канал доступен во всех основных пакетах «Интерактивного ТВ».