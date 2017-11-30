РНПК получила награды всероссийского конкурса «100 лучших товаров России»

Продукция Рязанской нефтеперерабатывающей компании, дочернее общество НК «Роснефть», победила на Всероссийском конкурсе качества «100 лучших товаров России-2017».

Звание лауреата получили битумы нефтяные дорожные вязкие марок БНД 100/130 и БНД 70/100 по ГОСТ 33133–2014 . Кроме того, продукцию РНПК отметили дипломом «Золотая сотня». Эту награду Рязанский регион получил впервые — ее вручают товарам из числа лауреатов, отличающимся качеством, экологичностью, безопасностью, материало- и энергоэффективностью на стадии их производства и применения.

Также почетным знаком «За достижения в области качества» наградили гендиректора АО «РНПК» Владимира Абрамова. Знак вручается руководителям предприятий из числа лауреатов и дипломантов конкурса, продукция которых получила наивысшее количество баллов. Вручение наград прошло в ходе областной научно-практической конференции, посвященной Всемирному дню качества и Европейской неделе качества.

Битумы нефтяные дорожные вязкие с повышенными требованиями по качеству ГОСТа 33133-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические требования» стали новинкой в производственной линейке Рязанской НПК в 2017 году.

Компания участвует в конкурсе с 1998 года

«Битумы являются универсальным материалом для применения в качестве вяжущего при устройстве дорожных покрытий. Продукция отличается высокой пластичностью, способностью выдерживать без разрушений воздействие низких температур, температурные перепады, различные деформационные нагрузки, что существенно увеличивает гарантийные сроки эксплуатации автодорог. Выпуск продукции стал возможным в результате технического перевооружения узла смешения сырья на установке по производству битума в ходе капремонта. Внедрение новых технологий позволили предприятию выпускать продукцию в соответствии с современными требованиями межгосударственного стандарта», — рассказали в компании.

«Выпускать надежную и качественную продукцию — это один из главных принципов в работе нашего коллектива, — сказал главный технолог АО „РНПК“ Юрий Гордеев. — Такой урожай наград во всероссийском конкурсе у нас впервые. И это результат большой работы технологов, механиков, производственников, которая ведется на предприятии ежедневно и круглосуточно. За качество на предприятии отвечает каждый сотрудник, поэтому все работают на результат. В заводской лаборатории проводится более 250 методов исследования. На предприятии действует система менеджмента на соответствие требованиям ISO. Это многоступенчатый контроль качества: все, начиная от сырья, процесса производства и аттестации готовой продукции, должно соответствовать мировым стандартам. Нам приятно, что очередной вид нашей продукции отмечен на такой престижной площадке. Наши усилия и труд не напрасны и оценены по достоинству. Это может означать только одно — предприятие двигается в правильном направлении».

Рязанская нефтеперерабатывающая компания с 1998 года постоянно участвует и уже неоднократно побеждала в программе «100 лучших товаров России». Бензины серии РЭК были в числе первых 100 лауреатов, поэтому продукция РНПК постоянно входит в списки итоговых каталогов конкурса с присуждением знака качества.