Фролов поздравил Рязанский областной суд с 80-летием

В четверг, 30 ноября, Рязанский областной суд отметил свое 80-летие. Собрание, посвященное юбилею, посетили представители городской и областной власти, работника суда и ветераны судебных органов.
От имени депутатов гордумы собравшихся поздравил Владислав Фролов. «Вы всегда демонстрировали профессионализм, честность и преданность своему делу. За годы своей работы Рязанский областной суд внес существенный вклад в дело укрепления законности и правопорядка. Руководствуясь буквой закона, суд был и остается гарантом прав, свобод и законных интересов граждан. И сегодня я хочу пожелать вам крепкого здоровья, благополучия и успехов работе!» — сказал Фролов.
В ходе мероприятия лучшим сотрудникам облсуда вручили подарки.