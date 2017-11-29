Зелёный пояс Рязани может стать одним из самых больших в стране

В Рязани прошли общественные слушания по созданию зеленого пояса вокруг города. Проект этой территории презентовали эксперт ОНФ, руководитель Экологического рязанского альянса Евгений Рыбаков вместе с автором, экспертом ОНФ Валерием Вековищевым, пишут «
Эксперты отметили, что связующим звеном всей экологической системы Рязани является Ока с ее притоками. Потому в зеленый пояс включили участки не только лесов и лесопарков, но также пойменные объекты и ландшафтные образования. В итоге получилось 1309 участков общей площадью 68 тысяч гектаров.
Как отметили на заседании, с такой площадью зелёного пояса Рязань может стать одним из тех регионов, которые накрывают зеленым щитом одну из самых больших площадей.
Также на слушаниях обсудили сохранение зеленых насаждений и лесных участков в Солотче и в военном городке Дягилево, где население отстаивает парк, посаженный военнослужащими в 1949 году, и просит включить его в зеленый пояс.
Напомним, регламант по созданию зеленых зон