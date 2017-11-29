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17:56, 29 ноября 2017 651
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В Рязани наградили самые активные ТОСы

В Рязани наградили самые активные ТОСы

Фото: © RZN.info / Ольга Харламова

В Рязани подвели итоги городского конкурса «Лучшее территориальное самоуправление». Лучших представителей ТОС чествовали в областном правительстве в среду, 29 ноября.

Участников мероприятия поздравил и наградил Николай Любимов.

«Конкурсы, в которых вы участвовали в этом году проводились впервые и сразу показали свою востребованость. Они объединили большое количество людей — неравнодушных и ответственных, а главное — дали старт креативным и интересным проектам, которые направлены на создание комфортной среды», — отметил глава региона.

Он также подчеркнул, что рязанцы с большим энтузиазмом включились в программу благоустройства дворов, улиц, микрорайонов, поселков, парков и скверов и достигли хороших результатов.

«Очень важно, что проекты предлагают сами рязанцы. ТОС — это наиболее активное связующее звено между властью и обществом. В таких объединениях знают, что по-настоящему волнует и интересует общество. Уверен, мы продолжим работу в таком же позитивном ключе», — заключил он.


Фото: © RZN.info / Ольга Харламова

© RZN.info

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