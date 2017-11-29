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10:36, 29 ноября 2017 197
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В Путятине нарушили трудовые права школьников

В Путятине нарушили трудовые права школьников

В Путятинской и Песоченской (тот же район) средних школах установили нарушение трудовых прав несовершеннолетних. Об этом сообщил сайт прокуратуры.

Установлено, что в каждую из школ летом приняли на работу несовершеннолетних: в первую — 11 человек, во вторую — двое. Однако медосмотр ученики не прошли, трудовых договоров не подписывали, и получили зарплату с задержкой. А компенсацию за неиспользованный отпуск вообще не получили.

Прокурор внес представления директорам школ и административные дела, которые направил в инспекцию труда.


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