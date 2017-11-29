В Путятине нарушили трудовые права школьников

В Путятинской и Песоченской (тот же район) средних школах установили нарушение трудовых прав несовершеннолетних. Об этом сообщил
Установлено, что в каждую из школ летом приняли на работу несовершеннолетних: в первую — 11 человек, во вторую — двое. Однако медосмотр ученики не прошли, трудовых договоров не подписывали, и получили зарплату с задержкой. А компенсацию за неиспользованный отпуск вообще не получили.
Прокурор внес представления директорам школ и административные дела, которые направил в инспекцию труда.