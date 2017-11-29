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15:31, 29 ноября 2017 352
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В четверг на четырех улицах Рязани отключат электричество. Адреса

В четверг на четырех улицах Рязани отключат электричество. Адреса

В четверг на четырех улицах Рязани отключат электричество. Об этом сообщается на сайте горадминистрации.

С 10:00 до 14:00 света не будет по адресам:

  • улица Белинского, дома №№ 27, 29/74, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 23, 25;
  • улица Боголюбова, дома №№ 31, 29, 27, 25, 25 строение 1, 23 строение 1, 23, 21, 19, 17, 15, 13, 11, 9/2, 5, 3, 7, 19 строение 1, 23а, 72, 70, 68, 66, 64, 64/1, 62/1, 62, 60, 58, 56, 54, 52, 50, 48, 46, 44, 42, 40, 36, 34, 32, 30, 38, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 49 строение 1, 28, 26, 24, 22 строение 1, 22, 20, 16, 14, 6, 8, 4, 76, 76 строение 1, 76 строение 2, 76 строение 3, 78 строение 1, 78 строение 2, 86 строение 1, 82 строение 1, 84 строение 1, 82 строение 2, 88 строение 1, 90 строение 1, 92 строени 1, 80 строение 1, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 102, 105, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 75 строение 1, 77, 81, 83, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 97 строение 1, 99, 107, 125;
  • улица Кальновский тупик, дома №№ 3, 4, 3 строение 2, 3 строение 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23 строение 1;
  • улица Касимовское шоссе, дома №№ 32/1, 32 строение 2, 32 строение 3, 32 строение 4, 30, 30 строение 1, 30 строение 4, 30 строение 5.

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