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15:54, 29 ноября 2017 296

«МегаФон» предложил рязанцам безлимитный трафик на сервисы Яндекс. Музыка, Boom и Zvooq

«МегаФон» предложил рязанцам безлимитный трафик на сервисы Яндекс. Музыка, Boom и Zvooq

«МегаФон» объединил популярные музыкальные сервисы Яндекс. Музыка, Zvooq и BOOM на одной витрине — «МегаФон.Музыка». Здесь можно сравнить и выбрать музыкальные приложения, чтобы слушать популярные треки, не оплачивая трафик.

Через «МегаФон.Музыку» можно оформить подписку на сервисы, и только для абонентов МегаФона будет действовать безлимитный трафик на всех тарифах при прослушивании треков. При первом подключении пользователи получат месяц подписки бесплатно. Для абонентов тарифа «Включайся! Слушай» на подписку будут действовать специальные цены — они ниже, чем для остальных пользователей.

Подписка в сервисах Яндекс. Музыка, Zvooq и BOOM открывают различные возможности: слушать неограниченное количество треков без рекламы, получать рекомендации, а также загружать песни в смартфоны. Подробнее о «МегаФон.Музыка» можно узнать на сайте.

«Весной 2017-го года МегаФон проанализировал при помощи big data предпочтения двух млн пользователей и выявил шесть поведенческих моделей, которые легли в основу тарифной линейки „Включайся!“. При исследовании аналитики зафиксировали любопытный факт — любители слушать музыку меньше говорят по телефону, чем активные пользователи социальных сетей. Поэтому в тарифной линейке МегаФон предусмотрел продукт и для одних — тариф „Включайся! Слушай“, и для других — тариф „Включайся! Общайся“. Также цифровые клиенты слушают музыку в сервисах, в своих плейлистах или плейлистах друзей, а вот, чтобы узнать о новинках музыки, предпочитают обращаться к традиционным каналам — радио и советы друзей. Если сравнивать жанры интернет-контента „музыка“ и „видео“, то музыка доминирует. К ней обращаются чаще, чем к просмотру фильмов», — рассказали представители оператора.

Музыкальные релизы ноября представлены в сервисах Яндекс. Музыка, Boom и Zvooq. Это альбомы Вячеслава Бутусова к 35-летию группы Nautilus Pompilius, «Белый альбом» от Burito, Utopia от исландской певицы Björk, вторая часть лучшего альбома Макса Коржа «Малый повзрослел» и Gusli II от экс-участников культовой рэп-группы CENTR Гуфа и Слима.


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