«МегаФон» предложил рязанцам безлимитный трафик на сервисы Яндекс. Музыка, Boom и Zvooq

«МегаФон» объединил популярные музыкальные сервисы Яндекс. Музыка, Zvooq и BOOM на одной витрине — «
Через «МегаФон.Музыку» можно оформить подписку на сервисы, и только для абонентов МегаФона будет действовать безлимитный трафик на всех тарифах при прослушивании треков. При первом подключении пользователи получат месяц подписки бесплатно. Для абонентов тарифа «Включайся! Слушай» на подписку будут действовать специальные цены — они ниже, чем для остальных пользователей.
Подписка в сервисах Яндекс. Музыка, Zvooq и BOOM открывают различные возможности: слушать неограниченное количество треков без рекламы, получать рекомендации, а также загружать песни в смартфоны. Подробнее о «МегаФон.Музыка» можно узнать на
«Весной 2017-го года МегаФон проанализировал при помощи big data предпочтения двух млн пользователей и выявил шесть поведенческих моделей, которые легли в основу тарифной линейки „
Музыкальные релизы ноября представлены в сервисах Яндекс. Музыка, Boom и Zvooq. Это альбомы Вячеслава Бутусова к 35-летию группы Nautilus Pompilius, «Белый альбом» от Burito, Utopia от исландской певицы Björk, вторая часть лучшего альбома Макса Коржа «Малый повзрослел» и Gusli II от экс-участников культовой рэп-группы CENTR Гуфа и Слима.