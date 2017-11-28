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18:35, 28 ноября 2017 21
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В Рязанской области подешевел сахар и свинина. Мониторинг цен

В Рязанской области подешевел сахар и свинина. Мониторинг цен

На прошедшей неделе в Рязанской области подешевел сахар — на 4% (до 32,39 рубля за килограмм) и свинина — на 1,7% (до 238,48 рубля за кг). Данные мониторинга средних цен в ЦФО во вторник, 28 ноября, распространил Рязаньстат.

Как и неделю назад, больше всего подорожали огурцы (6,3%, до 126,43 рубля за кг).

Увеличилась стоимость гречки — на 5,6%, картофеля — на 4,5% и яблок — на 3,4% (44,75, 17,58 и 75,92 рубля за кг соответственно).

Регион стал третьим в округе по стоимости огурцов и помидоров — 116,3 рубля за кг.

Среди «аутсайдеров» рейтинга Рязанская область оказалась по средним ценам на:

  • мясо кур — 105,89 рубля за килограмм;
  • сосиски и сардельки — 274,82 рубля за килограмм;
  • водку — 547,53 рубля за литр;
  • маргарин — 101,15 рубля за килограмм;
  • куриные яйца — 46,52 рубля за десяток;
  • сливочное масло — 449,5 рубля за килограмм;
  • карамель — 193,93 рубля за килограмм;
  • стерилизованное молоко — 60,6 рубля за литр;
  • пастеризованное молоко — 39,14 рубля за литр;
  • творог — 224,03 рубля за килограмм;
  • печенье — 108,32 рубля за килограмм;
  • морковь — 16,16 рубля за килограмм.

Рязаньстат отслеживает цены на 40 продуктов.


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