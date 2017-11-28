В Рязанской области подешевел сахар и свинина. Мониторинг цен

На прошедшей неделе в Рязанской области подешевел сахар — на 4% (до 32,39 рубля за килограмм) и свинина — на 1,7% (до 238,48 рубля за кг). Данные мониторинга средних цен в ЦФО во вторник, 28 ноября, распространил
Как и неделю назад, больше всего подорожали огурцы (6,3%, до 126,43 рубля за кг).
Увеличилась стоимость гречки — на 5,6%, картофеля — на 4,5% и яблок — на 3,4% (44,75, 17,58 и 75,92 рубля за кг соответственно).
Регион стал третьим в округе по стоимости огурцов и помидоров — 116,3 рубля за кг.
Среди «аутсайдеров» рейтинга Рязанская область оказалась по средним ценам на:
- мясо кур — 105,89 рубля за килограмм;
- сосиски и сардельки — 274,82 рубля за килограмм;
- водку — 547,53 рубля за литр;
- маргарин — 101,15 рубля за килограмм;
- куриные яйца — 46,52 рубля за десяток;
- сливочное масло — 449,5 рубля за килограмм;
- карамель — 193,93 рубля за килограмм;
- стерилизованное молоко — 60,6 рубля за литр;
- пастеризованное молоко — 39,14 рубля за литр;
- творог — 224,03 рубля за килограмм;
- печенье — 108,32 рубля за килограмм;
- морковь — 16,16 рубля за килограмм.
Рязаньстат отслеживает цены на 40 продуктов.