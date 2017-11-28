Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:34, 28 ноября 2017 148
 0    0

В 2017 году рязанские аграрии достигли рекордного урожая — Любимов

В 2017 году рязанские аграрии достигли рекордного урожая — Любимов

В 2017 году рязанские аграрии достигли рекордного урожая зерновых. Об этом глава региона рассказал в интервью для «Интерфакс Россия».

Он отметил, что таких высоких результатов — 2 миллиона 130 тысяч тонн — область добивалась дважды: в 1973 и в 1987 годах.

«Практика показывает, что рязанские продукты успешно конкурируют с аналогами, произведенными в других регионах страны и за рубежом. В 2017 году рязанские переработчики планируют реализовать продукцию на сумму больше чем 43 млрд рублей», — сказал губернатор.

По его словам, хозяйства региона производят качественную продукцию в больших объемах. «Необходимо, чтобы она перерабатывалась в Рязанской области», — заявил Любимов.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
19:34, 28 ноября 2017
В 2017 году рязанские аграрии достигли рекордного урожая — Любимов
19:14, 28 ноября 2017
Любимов поручил повысить зарплату бюджетникам
18:50, 28 ноября 2017
В Скопине прошли митинги в честь годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
17:42, 28 ноября 2017
В Рязани гражданин Узбекистана попытался взяткой спасти сожительницу от высылки
17:31, 28 ноября 2017
Подозреваемые в серийных убийствах рязанцы представлялись жертвам газовщиками
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Рязанцам предложили сыграть в боулинг на огромном бильярдном столе

Рязанцам предложили сыграть в боулинг на огромном бильярдном столе 1

Новая игра кноккерс совместила в себе боулинг и бильярд.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:21, 16 ноября 2017 50 433
Пользователи RZN.info выберут «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017»
10:56, 17 ноября 2017 24 703
Рязанка Наталья Соболева разделась для мексиканского Playboy 12
18:40, 20 ноября 2017 23 571
В Рязани наградили победителей чемпионата парикмахеров
15:15, 23 ноября 2017 22 809
В Рязани наградили многодетных матерей. Фото
14:58, 22 ноября 2017 22 788
Появились фото аварии с бензовозами в Шиловском районе
Все новости
Голосования

Кому бы вы отдали приз «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния – 2017» Фото участниц

Окончание опроса: 30.11.2017
Архив голосований
Форум