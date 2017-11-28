В 2017 году рязанские аграрии достигли рекордного урожая зерновых. Об этом глава региона рассказал в интервью для «
Он отметил, что таких высоких результатов — 2 миллиона 130 тысяч тонн — область добивалась дважды: в 1973 и в 1987 годах.
«Практика показывает, что рязанские продукты успешно конкурируют с аналогами, произведенными в других регионах страны и за рубежом. В 2017 году рязанские переработчики планируют реализовать продукцию на сумму больше чем 43 млрд рублей», — сказал губернатор.
По его словам, хозяйства региона производят качественную продукцию в больших объемах. «Необходимо, чтобы она перерабатывалась в Рязанской области», — заявил Любимов.