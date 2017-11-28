Любимов поручил повысить зарплату бюджетникам

Любимов поручил повысить зарплату работникам бюджетной сферы. Об этом сообщили на
«Приоритетным остается выполнение всех Указов Президента России, особенно в части повышения заработной платы работникам бюджетной сферы», — сказал глава региона.
В сообщении отметили, что в настоящее время реальные показатели отстают от соответствующих показателей «дорожных карт» по большинству категорий работников, несмотря на то, что необходимые средства в областном бюджете распределены по министерствам.
Губернатор проинформировал, что с 1 января 2018 года зарплату работников бюджетной сферы должны довести до уровня, определенного правительством России.