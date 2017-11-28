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19:14, 28 ноября 2017 625
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Любимов поручил повысить зарплату бюджетникам

Любимов поручил повысить зарплату бюджетникам

Любимов поручил повысить зарплату работникам бюджетной сферы. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

«Приоритетным остается выполнение всех Указов Президента России, особенно в части повышения заработной платы работникам бюджетной сферы», — сказал глава региона.

В сообщении отметили, что в настоящее время реальные показатели отстают от соответствующих показателей «дорожных карт» по большинству категорий работников, несмотря на то, что необходимые средства в областном бюджете распределены по министерствам.

Губернатор проинформировал, что с 1 января 2018 года зарплату работников бюджетной сферы должны довести до уровня, определенного правительством России.


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