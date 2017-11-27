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12:48, 27 ноября 2017 475
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Рязанцев попросили помочь в опознании мужчины

Рязанцев попросили помочь в опознании мужчины

Фото: УМВД по Рязанской области

В тамбовский реабилитационный центр попал мужчина без каких-либо документов. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Мужчина не может сообщить о себе ничего кроме имени. Рязанцев попросили помочь в установлении его личности.

«Мужчина поступил в реабилитационный центр „Союз“ без документов, о себе сообщает только, что его зовут „Петр“, других сведений о нем на сегодня нет», — говорится в сообщении.

Всех, у кого есть информация о нем, попросили в обратиться в УМВД по Тамбовской области по номерам телефона: 8 (4752) 575-172 и 8 (4752) 799-248.


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