Рязанцев попросили помочь в опознании мужчины

В тамбовский реабилитационный центр попал мужчина без каких-либо документов. Об этом сообщила
Мужчина не может сообщить о себе ничего кроме имени. Рязанцев попросили помочь в установлении его личности.
«Мужчина поступил в реабилитационный центр „Союз“ без документов, о себе сообщает только, что его зовут „Петр“, других сведений о нем на сегодня нет», — говорится в сообщении.
Всех, у кого есть информация о нем, попросили в обратиться в УМВД по Тамбовской области по номерам телефона: 8 (4752) 575-172 и 8 (4752) 799-248.