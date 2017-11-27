«Рязаньэнерго» назвал качественное обучения персонала приоритетной задачей

Филиал ПАО МРСК «Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» ведет системную работу по повышению уровня знаний и навыков персонала. За десять месяцев 2017 года профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации прошли 679 сотрудников, в основном представители рабочих специальностей. Всего в течение года запланировано обучение 929 человек. На эти цели направили более восьми млн рублей.
Энергетики проходят обучение, стажировки и курсы повышения квалификации, участвуют в семинарах по различным темам и направлениям. Наиболее тесно филиал сотрудничает с Рязанским радиоуниверситетом, агротехнологическим университетом, АНО ДПО Кировский УЦ «Энергетик», Скопинским электротехническим колледжем и Сасовским индустриальным колледжем.
«Большое внимание уделяется вопросам качества обучения персонала, так как укрепление кадрового потенциала — важное условие стабильной работы и развития энергопредприятия, а также обеспечения профессиональной безопасности сотрудников», — отметили в компании.
По словам представителей «Рязаньэнерго», приоритетной задачей компании является возрождение традиции трудового воспитания молодежи — важной составляющей профориентации — и привлечения компетентных молодых специалистов к работе в сфере электроэнергетики. С января по октябрь практику по профильным специальностям в «Рязаньэнерго» прошли более 90 человек. Два студенческих отряда, состоящие из 30 человек, трудоустроенные на предприятии на период летних каникул, получили опыт во время работы на энергообъектах предприятия.
«Благодаря системной и планомерной работе по обучению персонала, филиал „Рязаньэнерго“ готов к решению любых задач, возникающих в повседневной деятельности, а также при ликвидации аварийных ситуаций», — подытожили энергетики.