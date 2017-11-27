Федеральный канал рассказал о рязанском селе, оставшемся без еды. Видео

Канал «Россия 1» в программе «60 минут» рассказал о Троице-Орловке Скопинского района, оставшейся без магазина. Сюжет о проблеме населенного пункта вышел в пятницу, 24 ноября.
Корреспонденты телеканала приехали в село и пообщались с местными жителями.
«Пять месяцев голодаем, на одном хлебе», — рассказала одна из женщин.
Водитель автолавки, которая доставляет в село хлеб признал, что приехал не по расписанию. По словам ведущей, хлеб привезли, поскольку ожидали съемочную группу.
Местные жители также отметили, что в селе нет врача и фельдшера, а также есть проблемы с уличным освещением. Один из мужчин подчеркнул, что «скорую» приходится ждать «по часу».
Корреспонденты рассказали, что в населенном пункте осталось около 40 домов. Тем не менее на вопрос корреспондента о готовности уехать из села жители ответили отрицательно.
Ситуация вызвала бурную реакцию участников программы.
Напомним, о ситуации