Житель Касимова пожаловался на залитый нечистотами подвал

Житель Касимова пожаловался на нечистоты в подвале дома по адресу: улица Советская дом №195б. Об этом он написал в
«21 ноября вновь подана заявка о том, что подвалы вновь полны нечистот. Приезжала машина, два часа откачивала из подвалов канализационные воды с утра и два с обеда. Уровень не снизился, а только повышается. Причиной является то, что канализационные колодцы на улице постоянно забиты. Контроля за ними со стороны „Водоканала“ как не было, так и нет. Мое обращение к главному инженеру „Водоканала“ М. Спирину безрезультатно», — написал мужчина.
Официальной информации о ситуации пока нет.
Фото Владимира Семенова