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18:54, 25 ноября 2017 170
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Житель Касимова пожаловался на залитый нечистотами подвал

Житель Касимова пожаловался на залитый нечистотами подвал

Житель Касимова пожаловался на нечистоты в подвале дома по адресу: улица Советская дом №195б. Об этом он написал в группе города «ВКонтакте».

«21 ноября вновь подана заявка о том, что подвалы вновь полны нечистот. Приезжала машина, два часа откачивала из подвалов канализационные воды с утра и два с обеда. Уровень не снизился, а только повышается. Причиной является то, что канализационные колодцы на улице постоянно забиты. Контроля за ними со стороны „Водоканала“ как не было, так и нет. Мое обращение к главному инженеру „Водоканала“ М. Спирину безрезультатно», — написал мужчина.

Официальной информации о ситуации пока нет.

Фото Владимира Семенова


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