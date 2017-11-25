В Рязани вновь уложили асфальт на снег. Видео

В Рязани вновь уложили асфальт на снег. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.
Судя по ролику, укладку асфальта засняли в Мервине.
Это уже не первый подобный случай за текущий зимний сезон. Ранее очевидец
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В Рязани вновь уложили асфальт на снег. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.
Судя по ролику, укладку асфальта засняли в Мервине.
Это уже не первый подобный случай за текущий зимний сезон. Ранее очевидец
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О том, как реализация этой инициативы может изменить ситуацию на рязанском рынке новостроек RZN.Info рассказал генеральный директор ООО «Группа компаний „Единство“» Антон Воробьев.