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18:20, 25 ноября 2017 390
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В Рязани вновь уложили асфальт на снег. Видео 2

В Рязани вновь уложили асфальт на снег. Видео

В Рязани вновь уложили асфальт на снег. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

Судя по ролику, укладку асфальта засняли в Мервине.

Это уже не первый подобный случай за текущий зимний сезон. Ранее очевидец заснял укладку асфальта под снегом около бассейна РГУ. Также на улице Сельских Строителей рядом с домом №3-е начали менять бордюры под снегом.


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Покупать новостройку нужно сейчас. Дешевле не будет - Антон Воробьев

Покупать новостройку нужно сейчас. Дешевле не будет - Антон Воробьев

О том, как реализация этой инициативы может изменить ситуацию на рязанском рынке новостроек RZN.Info рассказал генеральный директор ООО «Группа компаний „Единство“» Антон Воробьев.

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