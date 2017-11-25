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13:50, 25 ноября 2017 222
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МЧС прогнозировало рост аварийности в воскресенье

МЧС прогнозировало рост аварийности в воскресенье

В воскресенье, 26 ноября, есть вероятность увеличения числа ДТП. Такой прогноз рязанское управление МЧС опубликовало на своем сайте.

МЧС выделяет 6 наиболее опасных участков федеральных трасс М-5 и М-6, общей протяжённостью 89 км:

Трасса М-5 «Урал»:

  • Рыбновский район с 170 по 174 км;
  • Рязань с 180 по 200 км;
  • Спасский район с 230 по 250 км;
  • Шиловский район с 280 по 295 км;

Трасса М-6 «Каспий»:

  • Михайловский район с 200 по 215 км;
  • Скопинский район с 255 по 270 км.

Названы и основные причины повышенной аварийности: низкая дисциплинированность водителей и пешеходов, плохое состояния дорожного покрытия, нарушения Правил дорожного движения; высокая плотность автомобильного потока, несвоевременная смена водителями шин на зимние, снег, гололедица.


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