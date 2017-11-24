В центре Рязани, Приокском и Горроще отключили воду. Адреса

В пятницу, 24 ноября, в центре Рязани, Приокском и Горроще отключили воду. Об этом сообщили на
До окончания ремонтных работ воды не будет по адресам:
- улица Карла Маркса, дом №4 корпус 1 (школа №46);
- улица Станкозаводская, дома №17 корпус 1, №17 корпус 2, №21 корпус 1, №21 корпус 2;
- улица Космонавтов, дома №7, №9, №9 корпус 1, №9 корпус 3 (детский сад №101), №9а, №11 (школа-интернат);
- улица Гагарина, дома №53, №55;
- улица Семашко, дома №48, №50 (детский сад №65), №52, №54/2;
- улица Пушкина, дома №4, №4 корпус 1, №4 корпус 2, №6;
- улица МОГЭС, дома №11 (детский сад №10), №28, №30;
- улица Дзержинского, дом №6;
- проезд Завражнова, дома №3, №5;
- Первомайский проспект, дома №39 корпус 1, №45а, №45, №47/1.