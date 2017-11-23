В результате аварии в Ермиши пострадал водитель «Кии»

В результате
В ДТП попали ГАЗ-66, Kia Rio и Chevrolet Lanos. Ушибы грудной клетки получил водитель Kia Rio. Медицинскую помощь ему оказали на месте происшествия.
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В результате
В ДТП попали ГАЗ-66, Kia Rio и Chevrolet Lanos. Ушибы грудной клетки получил водитель Kia Rio. Медицинскую помощь ему оказали на месте происшествия.
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За прошедший год с каждого миллиона рублей, переведенного с карт, преступники похищали 21 рубль, два года назад эта цифра была выше на восемь рублей.