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17:11, 23 ноября 2017 135
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В результате аварии в Ермиши пострадал водитель «Кии»

В результате аварии в Ермиши пострадал водитель «Кии»

В результате аварии в Ермиши, которая произошла 23 ноября, пострадал один человек. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

В ДТП попали ГАЗ-66, Kia Rio и Chevrolet Lanos. Ушибы грудной клетки получил водитель Kia Rio. Медицинскую помощь ему оказали на месте происшествия.


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3 дня назад
Правила кибергигиены. Как не потерять деньги с банковской карты?

Правила кибергигиены. Как не потерять деньги с банковской карты?

За прошедший год с каждого миллиона рублей, переведенного с карт, преступники похищали 21 рубль, два года назад эта цифра была выше на восемь рублей.

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