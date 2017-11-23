В отеле «Старый город» прокомментировали «конфликт» с Ваенгой

В «Старом городе» прокомментировали
«У нас снег начитают убирать с восьми утра. Я лично проверил камеры видеонаблюдения, в четыре утра никто работы не проводил», — рассказал Гребенщиков.
Он отметил, что после звонка от Ваенги на ресепшен отеля уборка прекратилась.
Также после телефонного разговора прекратили установку оборудования в отеле.
«Мы не проводили никакого ремонта. Этажом ниже устанавливали оборудование с помощью обычного молотка. После звонка все работы прекратились, мы дали возможность отдохнуть артистке, которая заселилась в три утра», — отметил управляющий.
По его словам, по выезду из отеля певица поблагодарила персонал за прием.
Напомним, Елена Ваенга