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14:26, 23 ноября 2017 1 406
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В отеле «Старый город» прокомментировали «конфликт» с Ваенгой

В отеле «Старый город» прокомментировали «конфликт» с Ваенгой

В «Старом городе» прокомментировали видео Елены Ваенги, на котором певица пожаловалась на отель. Управляющий Андрей Гребенщиков отметил, что «как такового конфликта не было».

«У нас снег начитают убирать с восьми утра. Я лично проверил камеры видеонаблюдения, в четыре утра никто работы не проводил», — рассказал Гребенщиков.

Он отметил, что после звонка от Ваенги на ресепшен отеля уборка прекратилась.

Также после телефонного разговора прекратили установку оборудования в отеле.

«Мы не проводили никакого ремонта. Этажом ниже устанавливали оборудование с помощью обычного молотка. После звонка все работы прекратились, мы дали возможность отдохнуть артистке, которая заселилась в три утра», — отметил управляющий.

По его словам, по выезду из отеля певица поблагодарила персонал за прием.

Напомним, Елена Ваенга пожаловалась на отель в среду, 22 ноября.


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