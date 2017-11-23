Мэрия сообщит в прокуратуру о нарушениях в рязанских маршрутках

Нарушениями в рязанских маршрутках займется прокуратура. Об этом сообщается на
И.о. главы администрации города Сергей Карабасов поручил профильным подразделениям направить в прокуратуру обращение в отношении коммерческих перевозчиков, которые «допустили многократные нарушения перевозки пассажиров». По состоянию на 20 ноября управление транспорта получило 93 обращения от рязанцев с жалобами на работу маршруток.
«Чаще всего жители Рязани жаловались на некорректное поведение водителя с пассажирами, нарушения требований порядка посадки и высадки, правил дорожного движения, при оплате проезда и багажа, в том числе при оплате транспортной картой, а также на ненадлежащее санитарное или техническое состояние салона автобуса», — говорится в сообщении мэрии.
Также организовали проверку после обращения пассажирки, которая пострадала во время поездки в маршрутке №75. Водитель начал движение, когда девушка выходила из салона. Инцидент произошел в пятницу, 17 ноября. Отмечается, что в отношении водителя примут «меры дисциплинарного воздействия со стороны работодателя».
Также горадминистрация будет ходатайствовать о цикле контрольных мероприятий, которые планируется провести совместно с ГИБДД.
«Данная мера позволит повысить водительскую дисциплину, установить факты перегруза и ненадлежащего содержания салонов транспортных средств, нарушения графика движения», — отметила мэрия.