Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:27, 23 ноября 2017 485
 0    0

Мэрия сообщит в прокуратуру о нарушениях в рязанских маршрутках

Мэрия сообщит в прокуратуру о нарушениях в рязанских маршрутках

Нарушениями в рязанских маршрутках займется прокуратура. Об этом сообщается на сайте горадминистрации.

И.о. главы администрации города Сергей Карабасов поручил профильным подразделениям направить в прокуратуру обращение в отношении коммерческих перевозчиков, которые «допустили многократные нарушения перевозки пассажиров». По состоянию на 20 ноября управление транспорта получило 93 обращения от рязанцев с жалобами на работу маршруток.

«Чаще всего жители Рязани жаловались на некорректное поведение водителя с пассажирами, нарушения требований порядка посадки и высадки, правил дорожного движения, при оплате проезда и багажа, в том числе при оплате транспортной картой, а также на ненадлежащее санитарное или техническое состояние салона автобуса», — говорится в сообщении мэрии.

Также организовали проверку после обращения пассажирки, которая пострадала во время поездки в маршрутке №75. Водитель начал движение, когда девушка выходила из салона. Инцидент произошел в пятницу, 17 ноября. Отмечается, что в отношении водителя примут «меры дисциплинарного воздействия со стороны работодателя».

Также горадминистрация будет ходатайствовать о цикле контрольных мероприятий, которые планируется провести совместно с ГИБДД.

«Данная мера позволит повысить водительскую дисциплину, установить факты перегруза и ненадлежащего содержания салонов транспортных средств, нарушения графика движения», — отметила мэрия.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
9:27, 23 ноября 2017
Мэрия сообщит в прокуратуру о нарушениях в рязанских маршрутках
19:40, 22 ноября 2017
Жителям двух рязанских районов вернули электричество 1
17:50, 22 ноября 2017
Еще один район области остался без света из-за снегопада
17:26, 22 ноября 2017
В Рязанской области увеличили число бригад, восстанавливающих электроснабжение
14:47, 22 ноября 2017
Около бассейна РГУ укладывают асфальт под снегом 7
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Банковская гарантия как билет в большой бизнес

Банковская гарантия как билет в большой бизнес

Количество выданных по стране в 2016 году банковских гарантий в сравнении с 2015 годом удвоилось, популярность этого продукта растет.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:47, 13 ноября 2017 65 068
Рязанцы устроили давку на открытии «Ленты» в «Круизе» 4
10:21, 16 ноября 2017 39 850
Пользователи RZN.info выберут «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017»
12:10, 10 ноября 2017 37 882
Рязанским полицейским на праздник подарили новых 15 машин. Фото 3
13:00, 10 ноября 2017 29 546
Рязанскую модель приняли на отдыхе в Дубае за невесту Путина 14
10:56, 17 ноября 2017 21 789
Рязанка Наталья Соболева разделась для мексиканского Playboy 11
Все новости
Голосования

Кому бы вы отдали приз «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния – 2017» Фото участниц

Окончание опроса: 30.11.2017
Архив голосований
Форум