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18:53, 23 ноября 2017 342
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На Рязанской сцене показали спектакль про Чехова

На Рязанской сцене показали спектакль про Чехова

В среду, 22 ноября, на сцене Рязанского театра драмы показали спектакль про Чехова. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Постановку показали в рамках международного фестиваля «Свидания на Театральной».

«Лидия Мизинова — прототип Нины Заречной в „Чайке“, и зрители чувствуют, будто прямо на их глазах Чехов пишет это произведение, грустит о разлуке с любимой и заболевает из-за провала пьесы», — отметили в сообщении.

Также отмечается, что молодые актеры Федор Бавтриков и Анна Артамонова показали отличную игру и эмоции, присущие влюбленным.

Напомним, фестиваль спектаклей о любви проходит с 20 по 26 ноября.

Фото пресс-службы Рязанского театра драмы


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