На Рязанской сцене показали спектакль про Чехова

В среду, 22 ноября, на сцене Рязанского театра драмы показали спектакль про Чехова. Об этом сообщила пресс-служба театра.
Постановку показали в рамках международного фестиваля «Свидания на Театральной».
«Лидия Мизинова — прототип Нины Заречной в „Чайке“, и зрители чувствуют, будто прямо на их глазах Чехов пишет это произведение, грустит о разлуке с любимой и заболевает из-за провала пьесы», — отметили в сообщении.
Также отмечается, что молодые актеры Федор Бавтриков и Анна Артамонова показали отличную игру и эмоции, присущие влюбленным.
Напомним, фестиваль спектаклей о любви
Фото пресс-службы Рязанского театра драмы