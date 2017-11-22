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16:06, 22 ноября 2017 265
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В Рязанской области увеличится стоимость патента для трудовых мигрантов

В Рязанской области увеличится стоимость патента для трудовых мигрантов

В Рязанской области увеличится стоимость патента для трудовых мигрантов. Законопроект об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда, депутаты областной думы рассмотрели в среду, 22 ноября.

Таким образом, ориентировочная стоимость патента в 2018 году составит 4046 рублей в месяц, что на 268 рублей больше чем в текущем году.

Как было отмечено в ходе обсуждения законопроекта, повышение регионального коэффициента отражает реальную экономическую ситуацию в Рязанской области. Кроме того, он позволит повысить конкурентоспособность рязанцев на рынке труда в отношении специальностей, не требующих высокой квалификации и пресечению «теневых» выплат зарплаты.


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