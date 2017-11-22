В Рязанском районе автоинспекторы раскрыли два преступления. Об этом сообщили на
Сотрудники полиции установили, что 36-летний житель угнал иномарку у 58-летнего жителя деревни Богданово. Злоумышленник ремонтировал его машину в гараже, после чего он выпил спиртного и решил навестить свою семью.
Пьяный мужчина сел за руль чужого автомобиля, предварительно собрав в багажник несколько запчастей, которые хранились в гараже. По пути он сдал их на металлолом и купил своему ребенку мягкую игрушку.
Навестив семью, ранее судимый поехал обратно, но полицейские задержали его. Автомобиль изъяли и поместили на штрафстоянку.
В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 166 УК РФ и по части 1 статьи 158 УК РФ. За угон ему грозит лишение свободы до шести лет, а за кражу до двух лет. Также мужчина будет нести ответственность за вождение в нетрезвом виде.