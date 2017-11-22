Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:17, 22 ноября 2017 207
 0    0

УАЗ выпустит «буханку» для скейтбордистов

УАЗ выпустит «буханку» для скейтбордистов

УАЗ анонсировал выпуск спецверсии «буханки» для скейтбордистов. Пилотный вариант специально обустроенного внедорожника уже подарили первому чемпиону России по скейтбордингу Дмитрию Двойнишникову, пишет «Российская газета».

В компании рассказали, что спецверсию автомобиля планируют выпустить в будущем году. Он будет отличаться ярким рисунком на кузове и собственным логотипом. Кроме того, «буханка» получит багажник на крышу, лестницу и специальную обивку салона.

«УАЗ всегда поддерживал спорт и активный образ жизни. Надеемся, что наше сотрудничество с Федерацией скейтбординга России только начинается», — заявил руководитель департамента маркетинга компании Дмитрий Рыков.

Фото пресс-службы УАЗ


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
13:45, 22 ноября 2017
На площади Победы начали устанавливать елку
13:17, 22 ноября 2017
УАЗ выпустит «буханку» для скейтбордистов
12:47, 22 ноября 2017
В Рязанском районе автоинспекторы раскрыли два преступления
11:58, 22 ноября 2017
Рязанское МЧС перевели в режим повышенной готовности из-за снега
11:31, 22 ноября 2017
На Рязанском приборном заводе провели фотовыставку
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Правила кибергигиены. Как не потерять деньги с банковской карты?

Правила кибергигиены. Как не потерять деньги с банковской карты?

За прошедший год с каждого миллиона рублей, переведенного с карт, преступники похищали 21 рубль, два года назад эта цифра была выше на восемь рублей.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:47, 13 ноября 2017 64 586
Рязанцы устроили давку на открытии «Ленты» в «Круизе» 4
10:21, 16 ноября 2017 38 718
Пользователи RZN.info выберут «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017»
12:10, 10 ноября 2017 37 669
Рязанским полицейским на праздник подарили новых 15 машин. Фото 3
13:00, 10 ноября 2017 29 212
Рязанскую модель приняли на отдыхе в Дубае за невесту Путина 14
10:56, 17 ноября 2017 21 351
Рязанка Наталья Соболева разделась для мексиканского Playboy 11
Все новости
Голосования

Кому бы вы отдали приз «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния – 2017» Фото участниц

Окончание опроса: 30.11.2017
Архив голосований
Форум