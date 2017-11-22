УАЗ выпустит «буханку» для скейтбордистов

УАЗ анонсировал выпуск спецверсии «буханки» для скейтбордистов. Пилотный вариант специально обустроенного внедорожника уже подарили первому чемпиону России по скейтбордингу Дмитрию Двойнишникову, пишет «
В компании рассказали, что спецверсию автомобиля планируют выпустить в будущем году. Он будет отличаться ярким рисунком на кузове и собственным логотипом. Кроме того, «буханка» получит багажник на крышу, лестницу и специальную обивку салона.
«УАЗ всегда поддерживал спорт и активный образ жизни. Надеемся, что наше сотрудничество с Федерацией скейтбординга России только начинается», — заявил руководитель департамента маркетинга компании Дмитрий Рыков.
Фото пресс-службы УАЗ