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18:30, 22 ноября 2017 318
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Рязанская область определилась со ставками по налогу на движимое имущество организаций

Рязанская область определилась со ставками по налогу на движимое имущество организаций

В Рязанской области введут дифференцированные ставки по налогу на движимое имущество организаций. Депутаты облдумы утвердили изменения в налоговое законодательство в среду, 22 ноября.

Он разработан в соответствии с ноябрьскими изменениями в налоговом кодексе РФ.

Депутаты установили в отношении движущего имущества организаций, принятого на учет с 1 января 2013 года, налоговую ставку в размере 0,6% на 2018 год. В 2019 году она вырастет до 1,1%, в 2020 — до 1,7%.

Министр экономического развития Светлана Горячкина отметила, что проект направлен стимулирование инвестиций в модернизацию производства и плавный переход к уплате налога по полной ставке.


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