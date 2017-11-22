Рязанская область определилась со ставками по налогу на движимое имущество организаций

В Рязанской области введут дифференцированные ставки по налогу на движимое имущество организаций. Депутаты облдумы утвердили изменения в налоговое законодательство в среду, 22 ноября.
Он разработан в соответствии с ноябрьскими изменениями в налоговом кодексе РФ.
Депутаты установили в отношении движущего имущества организаций, принятого на учет с 1 января 2013 года, налоговую ставку в размере 0,6% на 2018 год. В 2019 году она вырастет до 1,1%, в 2020 — до 1,7%.
Министр экономического развития Светлана Горячкина отметила, что проект направлен стимулирование инвестиций в модернизацию производства и плавный переход к уплате налога по полной ставке.