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8:57, 22 ноября 2017 363
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На Московском на проезжую часть упало дерево

На Московском на проезжую часть упало дерево

На Московском дерево упало на проезжую часть. Об этом сообщили очевидцы в группе «Подслушано у водителей Рязани» «ВКонтакте».

Автор отметил, что дерево перегородило улицу Юбилейную.

Фото группы «Подслушано у водителей Рязани»


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1 день назад
Правила кибергигиены. Как не потерять деньги с банковской карты?

Правила кибергигиены. Как не потерять деньги с банковской карты?

За прошедший год с каждого миллиона рублей, переведенного с карт, преступники похищали 21 рубль, два года назад эта цифра была выше на восемь рублей.

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