Издан словарь сибирской отшельницы Агафьи Лыковой

В Красноярске выпустили словарь сибирской отшельницы Агафьи Лыковой. Словарь вышел в двух томах, а тираж составил всего 100 экземпляров, передает
Для словаря использовали записи речи и письма старообрядки за последние 30 лет. Он содержит, к примеру, такие слова, как «беззаконница» (женщина, совершаются беззаконные действия), «куринот» (куриное), «патмох» (подмога).
Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Семья Лыковых жила в изоляции с 1937 года. Отшельники старались уберечь семью от влияния внешней среды, особенно в отношении веры.
Сейчас Агафья Лыкова живет в тайге одна.