ГИБДД подготовила новые правила легализации переделок в авто

В России планируют оптимизировать контроль за автомобилями с измененной конструкцией. Согласно проекту, владельцу «нестадартного» автомобиля достаточно будет посетить ГИБДД один раз, пишет «
Изменения должны упростить жизнь водителям, которые хотят легализовать установку газобаллонного оборудования, нестандартных колес, бамперов
Планируется, что автовладельцу необходимо будет посетить ГИБДД всего один раз, предъявив два документа: сертификат на компонент, например, газобаллонное оборудование, и заявление-декларацию об установке его в автосервисе. Инспектор технадзора проверит, не увеличилась ли разрешенная масса автомобиля или его база (например, при попытке сделать лимузин), а также не был ли установлен нештатный двигатель или кузов.
Затем автовладелец получает «свидетельство о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности». На основе него вносятся изменения в ПТС (с записью об изменении конструкции).
Несогласованное внесение изменений в конструкцию машины обернется штрафом в размере 500 руб. (ст. 12.5 ч. 1 КоАП РФ), инспектор имеет вправе внести в протокол требование «устранить нарушение».