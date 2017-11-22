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10:16, 22 ноября 2017 319
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ГИБДД подготовила новые правила легализации переделок в авто

ГИБДД подготовила новые правила легализации переделок в авто

В России планируют оптимизировать контроль за автомобилями с измененной конструкцией. Согласно проекту, владельцу «нестадартного» автомобиля достаточно будет посетить ГИБДД один раз, пишет «Коммерсант».

Изменения должны упростить жизнь водителям, которые хотят легализовать установку газобаллонного оборудования, нестандартных колес, бамперов и т. д. Сейчас для этого приходится несколько раз посещать ГИБДД и испытательные лаборатории. Процедура может занять несколько месяцев и обходится гражданам в несколько десятков тысяч рублей.

Планируется, что автовладельцу необходимо будет посетить ГИБДД всего один раз, предъявив два документа: сертификат на компонент, например, газобаллонное оборудование, и заявление-декларацию об установке его в автосервисе. Инспектор технадзора проверит, не увеличилась ли разрешенная масса автомобиля или его база (например, при попытке сделать лимузин), а также не был ли установлен нештатный двигатель или кузов.

Затем автовладелец получает «свидетельство о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности». На основе него вносятся изменения в ПТС (с записью об изменении конструкции).

Несогласованное внесение изменений в конструкцию машины обернется штрафом в размере 500 руб. (ст. 12.5 ч. 1 КоАП РФ), инспектор имеет вправе внести в протокол требование «устранить нарушение».


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