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14:14, 21 ноября 2017 294

В Рязанском агроуниверситете выбрали лучшую команду КВН

В Рязанском агроуниверситете выбрали лучшую команду КВН

В Рязанском агротехнологическом университете выбрали лучшую команду КВН. Игра прошла в студенческом дворце культуры вуза в четверг, 16 ноября.

Соревновались три команды: две сборные факультетов — «Изюм» и «Беспредельщики». Дебютировала в сезоне команда инженерного факультета «Без страха», все участники которой первокурсники.

Игра включала четыре конкурса: визитку, фото-разминку, биатлон и музыкальное домашнее задание. Шутили участники на тему «История наше все». В состав жюри вошли авторы и актеры команды «OnlyMan», которая в Рязанской областной лиге КВН сезона 2016 года завоевала титул сильнейшей: Станислав Белявский и Валерий Никитов. Также судил в этот день игру администратор Межрегиональной рязанской лиги КВН, редактор Рязанской областной лиги КВН Александр Зюзев.

«Всю игру команды шли бок о бок, с минимальным отрывом. Явный лидер определился только на последнем конкурсе, где исход игры решило музыкальное домашнее задание», — рассказали в вузе.

Победителем стала команда «Беспредельщики». На втором месте — «Без страха», третье место занял «Изюм».

Как отметили в университете, все команды остались довольны результатами своей игры, а зрители получили массу положительных эмоций.


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