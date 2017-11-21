В России введут временное ограничение на мясо крупнейшего поставщика

В России введут временное ограничение на поставки мяса из Бразилии. Причиной стало обнаружение в продукции запрещенного стимулятора роста — кормовой добавки рактопамин, передает
Бразилия является лидером по поставкам мяса с 2014 года. По данным Федеральной таможенной службы, за девять месяцев 2017 года в Россию было ввезли 287 тысяч 75 тонн бразильского мяса (или 52,1% от всего ввезенного объема в натуральном выражении) на сумму $885,8 млн. Далее идут Белоруссия (180,5 тысячи тонн; $328 млн) и Парагвай (48,24 тысячи тонн; $160,2 млн).
Россельхознадзор нашел в продукции запрещенные стимуляторы роста.
«Учитывая серьезность сложившейся ситуации, Россельхознадзор вынужден принять срочные меры для защиты российских потребителей и внутреннего продовольственного рынка и ввести с 1 декабря текущего года временные ограничения на поставки в Россию из Бразилии всей свиноводческой продукции и продукции, полученной от крупного рогатого скота», — отметили в службе надзорного органа.
Как отметили эксперты, запрет поставок не скажется на ценах. По словам президента «Мираторга», максимум возможен рост на 5-10%.
По данным Минсельхоза на 20 ноября, потребительская цена 1 кг говядины на кости равнялась 319 рублям 13 копейкам увеличившись с начала года на 1,6%, свинины на кости — 271 рублям 10 копейкам, снизившись с января на 1,1%.