В Магадане девочку нашли мертвой в стиральной машине. По факту гибели начали проверку следователи, сообщила
Установили, что 20 ноября 2017 года пятилетняя девочка шесть часов оставалась одна в квартире без присмотра взрослых. Около 18:00 часов, вернувшись домой, родственники обнаружили ее тело в стиральной машине.
По предварительным данным, девочка задохнулась в замкнутом пространстве. Во время проверки выяснят все обстоятельства трагедии.
«Следователи намерены выяснить, как часто и по какой причине девочка оставалась одна в квартире без присмотра взрослых, почему она не посещала детское дошкольное учреждение, находилась ли семья в тяжелой жизненной ситуации, надлежащим ли образом родители выполняли обязанности по воспитанию своих детей. Кроме того, в ходе проверки будет дана оценка работе органов опеки и попечительства по контролю за условиями жизни и воспитания несовершеннолетних в данной семье», — говорится в сообщении.
По результатам проверки примут решение.