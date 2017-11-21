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11:43, 21 ноября 2017 207
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В Магадане девочку нашли мертвой в стиральной машине

В Магадане девочку нашли мертвой в стиральной машине

В Магадане девочку нашли мертвой в стиральной машине. По факту гибели начали проверку следователи, сообщила пресс-служба СК России по региону.

Установили, что 20 ноября 2017 года пятилетняя девочка шесть часов оставалась одна в квартире без присмотра взрослых. Около 18:00 часов, вернувшись домой, родственники обнаружили ее тело в стиральной машине.

По предварительным данным, девочка задохнулась в замкнутом пространстве. Во время проверки выяснят все обстоятельства трагедии.

«Следователи намерены выяснить, как часто и по какой причине девочка оставалась одна в квартире без присмотра взрослых, почему она не посещала детское дошкольное учреждение, находилась ли семья в тяжелой жизненной ситуации, надлежащим ли образом родители выполняли обязанности по воспитанию своих детей. Кроме того, в ходе проверки будет дана оценка работе органов опеки и попечительства по контролю за условиями жизни и воспитания несовершеннолетних в данной семье», — говорится в сообщении.

По результатам проверки примут решение.


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