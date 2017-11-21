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14:05, 21 ноября 2017 561
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Рязанского работодателя задержали за невыплату зарплат сотрудникам

Рязанского работодателя задержали за невыплату зарплат сотрудникам

Рязанского работодателя задержали за невыплату зарплат сотрудникам в течение нескольких месяцев. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, с января по май 2017 год руководитель коммерческой организации, занимающейся перевозкой грузов, не платил в полном объеме зарплату трем работникам. Из-за этого образовалась задолженность на сумму более 200 тысяч рублей.

Отмечается, что работодатель препятствовал следствию, в том числе скрывал финансовую документацию, не являлся к следователю.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.


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Рязанского работодателя задержали за невыплату зарплат сотрудникам
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