Рязанского работодателя задержали за невыплату зарплат сотрудникам в течение нескольких месяцев. Об этом сообщила
По версии следствия, с января по май 2017 год руководитель коммерческой организации, занимающейся перевозкой грузов, не платил в полном объеме зарплату трем работникам. Из-за этого образовалась задолженность на сумму более 200 тысяч рублей.
Отмечается, что работодатель препятствовал следствию, в том числе скрывал финансовую документацию, не являлся к следователю.
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.