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11:52, 21 ноября 2017 190

«Рязаньавтодор» перешел на усиленный режим работы из-за непогоды

«Рязаньавтодор» перешел на усиленный режим работы из-за непогоды

Дорожный комплекс Рязанской области перевели на усиленный режим работы из-за ухудшения погоды. Об этом сообщила пресс-служба АО «Рязаньавтодор».

В организации отметили, что в настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий по очистке проезжей части и тротуаров от снега, а также обработке покрытия реагентами.

«За минувшие сутки противогололедными материалами обработали федеральные, региональные и межмуниципальные дороги, израсходовали более двух тысяч тонн пескосоляной смеси. Порядка 4,6 тысячи километров очистили от снега», — рассказали представители «Рязаньавтодор».

В настоящее время в уборке дорог Рязанской области задействовано около 115 единиц специализированной техники. Реагентами прежде всего обрабатывают крутые повороты, съезды и подъемы, дорожное полотно.


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