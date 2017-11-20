Скончался серийный убийца Чарльз Мэнсон

Американский серийный убийца Чарльз Мэнсон умер, отбывая пожизненное заключение. Его перевели из тюрьмы в больницу в связи с тяжелым состоянием еще в январе этого года, передает «
Мэнсону было 84 года. В 1969 году он с членами своей коммуны убил в Лос-Анджелесе супругу режиссера Романа Полански актрису Шэрон Тэйт и четырех ее знакомых. Впоследствии его признали виновным еще в двух убийствах.
Его вместе с тремя сообщницами приговорили к смертной казни, которой преступники избежали из-за временной отмены высшей меры наказания в Калифорнии в 1972 году.