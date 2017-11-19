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12:08, 19 ноября 2017 166
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За сутки у берегов Испании спасли около 600 мигрантов

За сутки у берегов Испании спасли около 600 мигрантов

За прошедшие сутки, с 17 на 18 ноября, у берегов Испании спасли около 600 мигрантов из африканских стран. Об этом со ссылкой на спецслужбы передает «РИА Новости».

Только за пятницу и утро субботы спасатели обнаружили 431 человека на 41 лодке. В течение дня у южных берегов оказались еще около десяти лодок.

«В этом году число нелегальных мигрантов в Испанию резко увеличилось — с начала года в страну через Средиземное море прибыли почти 17,7 тысячи человек, втрое больше, чем в 2016», — говорится в сообщении.

По данным Международной организации по миграции, с начала года через Средиземного море в Европу прибыли почти 160 тысяч мигрантов — 75% в Италию, остальные — в Грецию, на Кипр и в Испанию. Почти три тысячи человек погибли в море.

Фото Reuters


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