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9:15, 19 ноября 2017 529
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Выигравшим полмиллиарда рублей воронежцем оказалась пенсионерка. Видео

Выигравшим полмиллиарда рублей воронежцем оказалась пенсионерка. Видео

Участником лотереи, который выиграл 506 млн рублей, оказалась 63-летняя Наталья Власова из Воронежской области. В субботу, 17 ноября, она вместе с дочерью Екатериной приехала в Москву, сообщает сайт «Столото».

Женщина рассказала, что постоянно участвует в розыгрыше и на все праздники дарит родным лотерейные билеты. «Надежда была: „Может, когда-нибудь…“», — призналась Власова.

По словам пенсионерки, победный билет пролежал на полке неделю. Когда его решили проверить через интернет, то не сразу поверили в происходящее.

Сумму женщины пока не распланировали, однако, как призналась Екатерина, она мечтает о своем жилье, отдыхе на море и образовании для дочери. Сама же Наталья собирается потратить часть денег на благотворительность. «Обязательно помочь кому-то… Потому что очень многие нуждаются в помощи», — отметила дочь победительницы.

Напомним, ранее психиатр посоветовал человеку, выигравшему полмиллиарда, «залечь на дно».


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2 дня назад
Прибыльное хобби. Как рязанцы играют на криптовалютном рынке

Прибыльное хобби. Как рязанцы играют на криптовалютном рынке

«Я занялся майнингом полгода назад», — рассказал живущий в Рязани майнер Илья. — Операции с криптовалютами меня интересовали давно и когда основная работа (на тот момент проектирование зданий) перестала приносить желаемый доход я начал конструировать первую ферму.

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