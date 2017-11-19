Выигравшим полмиллиарда рублей воронежцем оказалась пенсионерка. Видео

Участником лотереи, который
Женщина рассказала, что постоянно участвует в розыгрыше и на все праздники дарит родным лотерейные билеты. «Надежда была: „Может, когда-нибудь…“», — призналась Власова.
По словам пенсионерки, победный билет пролежал на полке неделю. Когда его решили проверить через интернет, то не сразу поверили в происходящее.
Сумму женщины пока не распланировали, однако, как призналась Екатерина, она мечтает о своем жилье, отдыхе на море и образовании для дочери. Сама же Наталья собирается потратить часть денег на благотворительность. «Обязательно помочь кому-то… Потому что очень многие нуждаются в помощи», — отметила дочь победительницы.
Напомним, ранее психиатр посоветовал человеку, выигравшему полмиллиарда, «