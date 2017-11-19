В России предложили запретить дублированные фильмы

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложили запретить показывать по телевизору дублированные фильмы. Соответствующее обращение уже направили в Минобрнауки, передает
В документе говорится, что все зарубежные передачи должны транслироваться только с оригинальным звуком, сопровождаясь субтитрами на русском языке.
По мнению Петрова, такие изменения будут стимулировать зрителей изучать иностранные языки и позволят телевидению выполнять не только развлекательную, но и образовательную функцию.
«Депутат подчеркнул, что в случае одобрения инициативы он лично готов приступить к разработке необходимых правовых и законодательных актов для ее реализации», — говорится в сообщении.