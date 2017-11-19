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14:37, 19 ноября 2017 378
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В России предложили запретить дублированные фильмы

В России предложили запретить дублированные фильмы

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложили запретить показывать по телевизору дублированные фильмы. Соответствующее обращение уже направили в Минобрнауки, передает RT.

В документе говорится, что все зарубежные передачи должны транслироваться только с оригинальным звуком, сопровождаясь субтитрами на русском языке.

По мнению Петрова, такие изменения будут стимулировать зрителей изучать иностранные языки и позволят телевидению выполнять не только развлекательную, но и образовательную функцию.

«Депутат подчеркнул, что в случае одобрения инициативы он лично готов приступить к разработке необходимых правовых и законодательных актов для ее реализации», — говорится в сообщении.


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