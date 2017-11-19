В центре Рязани мужчина ударил бывшего работодателя ножом в машине

На площади Ленина экс-сотрудник в машине ударил своего бывшего работодателя ножом. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Инцидент произошел в воскресенье, 19 ноября. Мужины ехали в автомобиле, за рулем находился работодатель. По предварительной версии, между ним и нетрезвым экс-сотрудником начался конфликт, во время которого последний начал угрожать водителю ножом.
В результате мужчина порезал работодателю руку, из-за чего тот резко затормозил. В автомобиль врезалась маршрутка, ехавшая за ним.
На место происшествия приехали сотрудники полиции. Проводится проверка по данному факту.