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15:27, 19 ноября 2017 1 746
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В центре Рязани мужчина ударил бывшего работодателя ножом в машине

В центре Рязани мужчина ударил бывшего работодателя ножом в машине

На площади Ленина экс-сотрудник в машине ударил своего бывшего работодателя ножом. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Инцидент произошел в воскресенье, 19 ноября. Мужины ехали в автомобиле, за рулем находился работодатель. По предварительной версии, между ним и нетрезвым экс-сотрудником начался конфликт, во время которого последний начал угрожать водителю ножом.

В результате мужчина порезал работодателю руку, из-за чего тот резко затормозил. В автомобиль врезалась маршрутка, ехавшая за ним.

На место происшествия приехали сотрудники полиции. Проводится проверка по данному факту.


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Прибыльное хобби. Как рязанцы играют на криптовалютном рынке

Прибыльное хобби. Как рязанцы играют на криптовалютном рынке

«Я занялся майнингом полгода назад», — рассказал живущий в Рязани майнер Илья. — Операции с криптовалютами меня интересовали давно и когда основная работа (на тот момент проектирование зданий) перестала приносить желаемый доход я начал конструировать первую ферму.

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