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9:51, 19 ноября 2017 236
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Стрельбу в «Москве-Сити» начали телохранители бизнесмена из списка Forbes — СМИ

Стрельбу в «Москве-Сити» начали телохранители бизнесмена из списка Forbes — СМИ

Вечером 17 ноября стрельбу в «Москве-Сити» начали телохранители российского бизнесмена из списка Forbes. Об этом со ссылкой на личный источник передает РБК.

По информации издания, конфликт начался из-за неправильно припаркованного Mercedes, принадлежавшего Гавриилу Юшваеву. Бывший совладелец компании «Вимм-Билль-Данн» занимает 82-е место в списке богатейших бизнесменов России, его состояние оценивается в 1,2 миллиарда долларов.

Юшваев приехал на юбилей предпринимателя из Измайлово Дмитрия Павлова, который праздновал 50-летие в ресторане Crystall Ball Room на четвертом этаже башни «Око».

Охранники комплекса попросили переставить автомобиль, чтобы он не перегораживал проход в здание. Из машины вышли мужчины, которые начали потасовку, завершившуюся стрельбой.

Напомним, в результате происшествия ранения получили шестеро охранников. Следователи уже задержали четверых подозреваемых, один из них госпитализирован.


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2 дня назад
Прибыльное хобби. Как рязанцы играют на криптовалютном рынке

Прибыльное хобби. Как рязанцы играют на криптовалютном рынке

«Я занялся майнингом полгода назад», — рассказал живущий в Рязани майнер Илья. — Операции с криптовалютами меня интересовали давно и когда основная работа (на тот момент проектирование зданий) перестала приносить желаемый доход я начал конструировать первую ферму.

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