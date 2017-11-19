Вечером 17 ноября стрельбу в «Москве-Сити» начали телохранители российского бизнесмена из списка Forbes. Об этом со ссылкой на личный источник передает
По информации издания, конфликт начался из-за неправильно припаркованного Mercedes, принадлежавшего Гавриилу Юшваеву. Бывший совладелец компании «Вимм-Билль-Данн» занимает 82-е место в списке богатейших бизнесменов России, его состояние оценивается в 1,2 миллиарда долларов.
Юшваев приехал на юбилей предпринимателя из Измайлово Дмитрия Павлова, который праздновал 50-летие в ресторане Crystall Ball Room на четвертом этаже башни «Око».
Охранники комплекса попросили переставить автомобиль, чтобы он не перегораживал проход в здание. Из машины вышли мужчины, которые начали потасовку, завершившуюся стрельбой.
Напомним, в результате происшествия