После смертельного ДТП в Марий Эл задержали двух человек

После смертельного ДТП, произошедшего в Марий Эл, задержали водителя и арендатора автомобиля. Следствие установило, что на грузовике использовались «не отвечающие требованиям безопасности колесные шины», в результате чего полуприцеп занесло на «встречку» и произошло столкновение с автобусом, передает «
ДТП
Четверых пассажиров доставили в больницы Йошкар-Олы.
«По подозрению в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств задержан водитель — 51-летний Ринат Маматов. Также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей „Нарушение требований в области транспортной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц“. По подозрению в совершении данного преступления задержан арендатор автомобиля и владелец полуприцепа 53-летний Руслан Мусаев», — рассказала агентству официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Следствие планирует предъявить задержанным обвинения и направить в суд ходатайство об избрании им меры пресечения в ближайшее время.