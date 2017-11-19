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19:58, 19 ноября 2017 172
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После смертельного ДТП в Марий Эл задержали двух человек

После смертельного ДТП в Марий Эл задержали двух человек

После смертельного ДТП, произошедшего в Марий Эл, задержали водителя и арендатора автомобиля. Следствие установило, что на грузовике использовались «не отвечающие требованиям безопасности колесные шины», в результате чего полуприцеп занесло на «встречку» и произошло столкновение с автобусом, передает «РИА Новости».

ДТП произошло в четверг, 16 ноября. В результате аварии погибли 15 человек: водитель и пассажиры автобуса. Среди них есть ребенок.

Четверых пассажиров доставили в больницы Йошкар-Олы.

«По подозрению в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств задержан водитель — 51-летний Ринат Маматов. Также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей „Нарушение требований в области транспортной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц“. По подозрению в совершении данного преступления задержан арендатор автомобиля и владелец полуприцепа 53-летний Руслан Мусаев», — рассказала агентству официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Следствие планирует предъявить задержанным обвинения и направить в суд ходатайство об избрании им меры пресечения в ближайшее время.


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Прибыльное хобби. Как рязанцы играют на криптовалютном рынке

Прибыльное хобби. Как рязанцы играют на криптовалютном рынке

«Я занялся майнингом полгода назад», — рассказал живущий в Рязани майнер Илья. — Операции с криптовалютами меня интересовали давно и когда основная работа (на тот момент проектирование зданий) перестала приносить желаемый доход я начал конструировать первую ферму.

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