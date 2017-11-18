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19:22, 18 ноября 2017 649
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Жительница Касимова пожаловалось на халатность местной ветклиники. Фото

Жительница Касимова пожаловалось на халатность местной ветклиники. Фото

Жительница Касимова пожаловалось на халатность местной ветклиники, в которой ее коту «содрали шкуру» на шее. Соответствующие фотографии опубликовали в одной из групп соцсети «ВКонтакте».

По ее словам, кота с признаками отравления она отдала в ветеринарную клинику «Багира». Осмотрев кота, ветеринары пришли к выводу, что у него сильное отравление и оставили его на три дня.

Когда животное вернули хозяевам, у него была забинтована шея, кот не ходил и не двигался. «Они сказали, что он пытался куда-то прыгнуть и не допрыгнул, сказали чтобы повязку не снимали день», — отметила автор поста.

После того, как бинт сняли, хозяева увидели, что «на шее сошла шкура, одно мясо, голое, ветеринары сожгли ему всю шею у него началось загноение». Они вновь поехали в клинику, где им сообщили, что кота нужно усыплять.

Сотрудники «Багиры» предоставили видео, записанное после трехдневного лечения, перед выпиской.

Фото группы «Типичный Касимов»


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Прибыльное хобби. Как рязанцы играют на криптовалютном рынке

«Я занялся майнингом полгода назад», — рассказал живущий в Рязани майнер Илья. — Операции с криптовалютами меня интересовали давно и когда основная работа (на тот момент проектирование зданий) перестала приносить желаемый доход я начал конструировать первую ферму.

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