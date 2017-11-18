Жительница Касимова пожаловалось на халатность местной ветклиники. Фото

Жительница Касимова пожаловалось на халатность местной ветклиники, в которой ее коту «содрали шкуру» на шее. Соответствующие фотографии опубликовали в одной из групп соцсети «ВКонтакте».
По ее словам, кота с признаками отравления она отдала в ветеринарную клинику «Багира». Осмотрев кота, ветеринары пришли к выводу, что у него сильное отравление и оставили его на три дня.
Когда животное вернули хозяевам, у него была забинтована шея, кот не ходил и не двигался. «Они сказали, что он пытался куда-то прыгнуть и не допрыгнул, сказали чтобы повязку не снимали день», — отметила автор поста.
После того, как бинт сняли, хозяева увидели, что «на шее сошла шкура, одно мясо, голое, ветеринары сожгли ему всю шею у него началось загноение». Они вновь поехали в клинику, где им сообщили, что кота нужно усыплять.
Сотрудники «Багиры» предоставили видео, записанное после трехдневного лечения, перед выпиской.
Фото группы «Типичный Касимов»