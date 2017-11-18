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21:14, 18 ноября 2017 263
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Крупнейшее воздушное судно упало в Великобритании

Крупнейшее воздушное судно упало в Великобритании

Летательный аппарат весом более двадцати тонн и длиной 92 метра, представляющий собой гибрид самолета и дирижабля, упал в Великобритании. Airlander 10 зацепился за деревья, передает «РИА Новости».

Находившаяся на борту женщина пострадала и была доставлена в больницу.

Полиция перекрыла все подъездные пути к месту аварии, опасаясь взрыва. Правоохранители проводят расследование.

Фото из Твиттера


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