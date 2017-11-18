Крупнейшее воздушное судно упало в Великобритании

Летательный аппарат весом более двадцати тонн и длиной 92 метра, представляющий собой гибрид самолета и дирижабля, упал в Великобритании. Airlander 10 зацепился за деревья, передает «
Находившаяся на борту женщина пострадала и была доставлена в больницу.
Полиция перекрыла все подъездные пути к месту аварии, опасаясь взрыва. Правоохранители проводят расследование.
Фото из Твиттера
Officers attending collision involving the #Airlander pic.twitter.com/ldWNzxyXlz— BCH Road Policing (@roadpoliceBCH) 18 ноября 2017 г.