Американский летчик нарисовал в небе «непристойный знак»

Пилот Военно-морских сил США нарисовал в небе над Оканогана (штат Вашингтон) «непристойный знак». Об этом со ссылкой на телеканал KREM2 передает « РИА Новости ».

По словам очевидцев, истребитель EA-18G Growler, вылетевший с ближайшей авиабазы, описал рисунок с помощью дымовых дорожек.

В ВМС подтвердили, что это действительно сделал их летчик, и пообещали привлечь пилота к ответственности: «Мы не потерпим такого поведения, но и делать выводы обо всем нашем личном составе по этому поступку не стоит».

The most monumental thing to happen in omak. A penis in the sky pic.twitter.com/SM8k1tNYaj