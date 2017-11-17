В Рязани прошел забег Дедов Морозов. Фоторепортаж

Около 50 рязанцев пробежали в костюмах Деда Мороза по «Наташкиному парку». Забег прошел в пятницу, 17 ноября.
Дети преодолели расстояние 250 метров, взрослые — 500 метров. Шуточным соревнованием завершился проект «Бежим круглый год».
«Начинаем его с 1 апреля и заканчиваем днем рождения Деда Мороза 18 ноября. Очень хочется, что бы дети, которые сегодня первый раз участвуют в забеге, полюбили спорт», — пояснила начальник городского спортуправления Марина Кащеева.
Жюри оценило конкурсантов по нескольким категориям: самый юный ребенок, самые юные участники индивидуального забега, самый оригинальный костюм и самый дружный коллектив.
Напомним, забег Дедов Морозов проходит ежегодно в преддверии дня рождения главного новогоднего персонажа — 18 ноября.