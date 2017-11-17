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18:56, 17 ноября 2017 34
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Рязанку с пятью детьми выселили из квартиры. Видео

Рязанку с пятью детьми выселили из квартиры. Видео

Рязанку с пятью детьми выселили из квартиры на улице Интернациональной. Приставы пришли к Наталье Куликовой в четверг, 16 ноября, рассказали в сюжете «9 телеканала».

Женщина оказалась не готова к этому: «Я даже не знала, что именно сегодня будет выселение. Требования у них до четырех часов. До четырех часов собрать все вещи — это нереально просто, тут столько детей. И мне надо еще найти какое-то жилье».

Хозяйкой квартиры была свекровь Натальи, она решила разменять недвижимость и продала жилплощадь. Но сделка провалилась — риелторы оказались мошенниками, оставили женщин без денег и без жилья. Правоохранители возбудили уголовное дело, в настоящее время ведется расследование.

Новый собственник требует освободить квартиру. Он предложил многодетной матери 15 тысяч рублей. «А дальше что я буду делать? Как мне тянуть, я вся в долгах уже», — сказала Куликова.

В пресс-службе регионального УФССП RZN.info прокомментировали ситуацию с выселением. По словам приставов, многодетная мать не освободила квартиру вовремя. Исполнитель установил новый срок и предупредил женщину о том, что по его истечению выселит семью без оповещения. «Ходатайств о приостановлении исполнительного производства Куликова не заявляла», — подчеркнули с пресс-службе.

16 ноября всех членов семьи ознакомили с актом о выселении, квартиру освободили. «В добровольном порядке должница с несовершеннолетними детьми переселилась в съемное жилье», — отметили приставы. По их словам, нарушений закона в действиях должностных лиц не было.


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