Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:56, 17 ноября 2017 303
 0    0

Forbes назвал самых высокооплачиваемых молодых знаменитостей

Forbes назвал самых высокооплачиваемых молодых знаменитостей

Forbes назвал самых высокооплачиваемых молодых знаменитостей. На первом месте оказался 27-летний канадский исполнитель The Weeknd (Эйбел Тесфайе).

Его доход в 2017 году составил 92 миллиона долларов. Певец получал более 1,1 млн за каждое выступление во время концертного тура Starboy: Legend of the Fall. На втором месте оказался 23-летний поп-исполнитель Джастин Бибер с доходом в 83,5 млн долларов.

На третьем месте оказалась британская певица Адель, получившая за продажи пяти альбомов и концертов 69 млн долларов. Ее последний сборник стал самым продаваемым в 2016 году с тиражом в 1,73 млн копий.

В первую десятку также вошли спортсмены НБА и Национальной футбольной лиги США, 27-летняя певица Тейлор Свифт, а также 20-летняя модель Кайли Дженнер.

Фото Wikipedia


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Жизнь звезд»
9:56, 17 ноября 2017
Forbes назвал самых высокооплачиваемых молодых знаменитостей
9:12, 12 ноября 2017
Spice Girls воссоединятся в 2018 году — СМИ
11:14, 7 ноября 2017
Чадов, Медведева и Дитковските поужинали в рязанском «Стрит пабе». Фото 4
21:37, 3 ноября 2017
Шарапову обвинили в мошенничестве 2
14:54, 31 октября 2017
Кевина Спейси лишили премии «Эмми» после обвинений в педофилии
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
20 часов назад
Прибыльное хобби. Как рязанцы играют на криптовалютном рынке

Прибыльное хобби. Как рязанцы играют на криптовалютном рынке

«Я занялся майнингом полгода назад», — рассказал живущий в Рязани майнер Илья. — Операции с криптовалютами меня интересовали давно и когда основная работа (на тот момент проектирование зданий) перестала приносить желаемый доход я начал конструировать первую ферму.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:47, 13 ноября 2017 56 228
Рязанцы устроили давку на открытии «Ленты» в «Круизе» 3
12:10, 10 ноября 2017 35 215
Рязанским полицейским на праздник подарили новых 15 машин. Фото 3
13:00, 10 ноября 2017 26 402
Рязанскую модель приняли на отдыхе в Дубае за невесту Путина 13
11:14, 7 ноября 2017 25 615
Чадов, Медведева и Дитковските поужинали в рязанском «Стрит пабе». Фото 4
15:39, 6 ноября 2017 22 502
В ЦФО придет «аномальная ноябрьская жара»
Все новости
Голосования

Кому бы вы отдали приз «Миссис интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния – 2017» Фото участниц

Окончание опроса: 30.11.2017
Архив голосований
Форум