Forbes назвал самых высокооплачиваемых молодых знаменитостей

Его доход в 2017 году составил 92 миллиона долларов. Певец получал более 1,1 млн за каждое выступление во время концертного тура Starboy: Legend of the Fall. На втором месте оказался 23-летний поп-исполнитель Джастин Бибер с доходом в 83,5 млн долларов.
На третьем месте оказалась британская певица Адель, получившая за продажи пяти альбомов и концертов 69 млн долларов. Ее последний сборник стал самым продаваемым в 2016 году с тиражом в 1,73 млн копий.
В первую десятку также вошли спортсмены НБА и Национальной футбольной лиги США, 27-летняя певица Тейлор Свифт, а также 20-летняя модель Кайли Дженнер.
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