Терминалы общественного транспорта в Рязани стали принимать карты MasterCard

В четверг, 16 ноября, корреспондент RZN.info лично убедился в возможности бесконтактной оплаты проезда с помощью карты MasterCard.
Со вторника, 14 ноября, автоматизированная система оплаты проезда (АСОП) стала
Чтобы оплатить проезд, пассажирам нужно приложить карту к терминалу, который находится у кондуктора троллейбуса, автобуса или водителя маршрутки.
АСОП установлена во всех городских автобусах и троллейбусах, а также в маршрутках, на которых есть наклейка проекта «УмКа». Ранее проезд можно было оплатить только картами VISA.