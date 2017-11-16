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11:41, 16 ноября 2017 383
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Терминалы общественного транспорта в Рязани стали принимать карты MasterCard 1

Терминалы общественного транспорта в Рязани стали принимать карты MasterCard

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В четверг, 16 ноября, корреспондент RZN.info лично убедился в возможности бесконтактной оплаты проезда с помощью карты MasterCard.

Со вторника, 14 ноября, автоматизированная система оплаты проезда (АСОП) стала принимать и карту «Мир».

Чтобы оплатить проезд, пассажирам нужно приложить карту к терминалу, который находится у кондуктора троллейбуса, автобуса или водителя маршрутки.

АСОП установлена во всех городских автобусах и троллейбусах, а также в маршрутках, на которых есть наклейка проекта «УмКа». Ранее проезд можно было оплатить только картами VISA.


© RZN.info

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