Рязанцы смогут оплачивать проезд картами «Мир» и MasterCard

Cо вторника, 14 ноября, рязанцы смогут оплачивать проезд в общественном транспорте картами «Мир» и MasterCard с функцией payPass. Сохраняется также возможность использования бесконтактных карт VISA.
Чтобы оплатить проезд, пассажирам нужно будет приложить карту к терминалу, находящемуся у кондуктора троллейбуса, автобуса или водителя маршрутки.
Автоматизированная система оплаты установлена во всех городских автобусах и троллейбусах, а также в маршрутках, на которых есть наклейка проекта «УмКа».
Напомним, с 1 декабря в Рязани стоимость проезда