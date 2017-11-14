Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:48, 14 ноября 2017 629
 0    0

Рязанцы смогут оплачивать проезд картами «Мир» и MasterCard 4

Рязанцы смогут оплачивать проезд картами «Мир» и MasterCard

Cо вторника, 14 ноября, рязанцы смогут оплачивать проезд в общественном транспорте картами «Мир» и MasterCard с функцией payPass. Сохраняется также возможность использования бесконтактных карт VISA.

Чтобы оплатить проезд, пассажирам нужно будет приложить карту к терминалу, находящемуся у кондуктора троллейбуса, автобуса или водителя маршрутки.

Автоматизированная система оплаты установлена во всех городских автобусах и троллейбусах, а также в маршрутках, на которых есть наклейка проекта «УмКа».

Напомним, с 1 декабря в Рязани стоимость проезда увеличится до 23 рублей. Кроме того, подорожают проездные билеты. В маршрутках уже появились соответствующие объявления.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
18:09, 14 ноября 2017
Активисты ОНФ попросили рязанские власти приостановить решение о повышении платы за проезд
18:03, 14 ноября 2017
В Рязани закроют три изношенные котельные из 42 необходимых
17:52, 14 ноября 2017
Мэрия будет бороться с обшарпанными фасадами в Рязани
17:06, 14 ноября 2017
В среду на пяти рязанских улицах отключат холодную воду
16:48, 14 ноября 2017
Рязанцы смогут оплачивать проезд картами «Мир» и MasterCard 4
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
ЖК бизнес-класса в Рязани: Компания «Мармакс» рассказала о современных технологиях и локации комплекса «Наследие»

ЖК бизнес-класса в Рязани: Компания «Мармакс» рассказала о современных технологиях и локации комплекса «Наследие»

Для того, чтобы люди получали удовольствие от каждого дня, прожитого в доме, «Мармакс» продумал все до мелочей.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:27, 1 ноября 2017 69 264
Пользователи RZN.info выберут победительниц конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017» 13
16:47, 13 ноября 2017 41 902
Рязанцы устроили давку на открытии «Ленты» в «Круизе» 3
12:10, 10 ноября 2017 33 313
Рязанским полицейским на праздник подарили новых 15 машин. Фото 2
13:00, 10 ноября 2017 24 847
Рязанскую модель приняли на отдыхе в Дубае за невесту Путина 13
11:14, 7 ноября 2017 24 109
Чадов, Медведева и Дитковските поужинали в рязанском «Стрит пабе». Фото 4
Все новости
Форум