Рязанцев предупредили об усилении ветра в ближайшие часы. Соответствующее метеопредупреждение опубликовала
Отмечается, что ветер порывами 12-17 метров в секунду ожидается в ближайшие часы и сохранится до конца дня в четверг, 16 ноября.
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Рязанцев предупредили об усилении ветра в ближайшие часы. Соответствующее метеопредупреждение опубликовала
Отмечается, что ветер порывами 12-17 метров в секунду ожидается в ближайшие часы и сохранится до конца дня в четверг, 16 ноября.
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Презентация прошла в автосалоне официального дилера «Димар-Викинги» на Московском шоссе.