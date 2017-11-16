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12:47, 16 ноября 2017 512
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Рязанцев предупредили об усилении ветра

Рязанцев предупредили об усилении ветра

Рязанцев предупредили об усилении ветра в ближайшие часы. Соответствующее метеопредупреждение опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Отмечается, что ветер порывами 12-17 метров в секунду ожидается в ближайшие часы и сохранится до конца дня в четверг, 16 ноября.


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